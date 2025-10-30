Svi događaji
Od najnovijeg
20:21

8'

Sorkin smanjuje sa linije slobodnih bacanja - 17:27

20:18

7'

Mekintajer je već dvocifren - 15:26

Tehnička za trenera Makabija Odeda Kataša zbog prigovora. Mekintajer do 11. poena stiže sa penala - 15:27.

20:15

6'

Mekintajer upisuje osmi poen - 15:22

Moneke sa penala povećava prednost - 15:24

20:11

5'

Još jedna trojka Zvezde, Mekintajer - 11:18. Zvezda ima 4/4 za 3 sredinom prve četvrtine. 

Briset je pogodio oba bacanja - 13:18.

Moneke posle ofanzivnog skoka pogađa svoje prve poene - 13:20

Voker smanjuje sa linije bacanja - 15:20

20:10

4'

Loi Voker pogađa treću trojku za Makabu - 11:10

Motejunas pogađa svoj šesti poen - 11:12

Miljenović pogađa trojku, Zvezda ima 3/3 za 3 - 11:15

20:09

3'

Santos u ranoj fazi napada pogađa trojku za prvo vođstvo Makabija - 8:5.

Mekintajer uzvraća istom merom - 8:8.

Moteunas je raspoložen - 8:10.

20:08

2'

Blat uzvraća trojkom - 3:3

Motejunas se upisao - 3:5. Hoard je precizan - 5:5

20:07

1'

Kalinić trojkom otvara utakmicu - 0:3

19:53

Delije u "Pioniru"

Delije u Pioniru na meču sa Makabijem Izvor: Kurir

19:11

Tabela



Standings provided by Sofascore

19:05

Sastavi

MAKABI - CRVENA ZVEZDA

Hala: Aleksandar Nikolić

Sudije: Migel Anhel Perez, Gitis Vilijus, Serhio Silva

MAKABI: Hoard, Klark, Santos, Voker, Sorkin, Briset, Rajman, Dibartolomeo, Omoruji, Dautin, Leaf, Blat. Trener: Oded Kataš

CRVENA ZVEZDA: Miler-Mekintajer, Plavšić, Miljenović, Batler, Davidovac, Kalinić, Dobrić, Izundu, Motiejunas, Odžejele, Moneke, Dos Santos. Trener: Saša Obradović