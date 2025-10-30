MAKABI - CRVENA ZVEZDA: Mekintajer već dvocifren, Batler debitovao
Košarkaši Crvene zvezde u okviru 8. kola Evrolige gostuju Makabiju u hali "Aleksandar Nikolić".
7'
Mekintajer je već dvocifren - 15:26.
Tehnička za trenera Makabija Odeda Kataša zbog prigovora. Mekintajer do 11. poena stiže sa penala - 15:27.
5'
Još jedna trojka Zvezde, Mekintajer - 11:18. Zvezda ima 4/4 za 3 sredinom prve četvrtine.
Briset je pogodio oba bacanja - 13:18.
Moneke posle ofanzivnog skoka pogađa svoje prve poene - 13:20.
Voker smanjuje sa linije bacanja - 15:20.
4'
Loi Voker pogađa treću trojku za Makabu - 11:10
Motejunas pogađa svoj šesti poen - 11:12.
Miljenović pogađa trojku, Zvezda ima 3/3 za 3 - 11:15.
3'
Santos u ranoj fazi napada pogađa trojku za prvo vođstvo Makabija - 8:5.
Mekintajer uzvraća istom merom - 8:8.
Moteunas je raspoložen - 8:10.
Tabela
Standings provided by Sofascore
Sastavi
MAKABI - CRVENA ZVEZDA
Hala: Aleksandar Nikolić
Sudije: Migel Anhel Perez, Gitis Vilijus, Serhio Silva
MAKABI: Hoard, Klark, Santos, Voker, Sorkin, Briset, Rajman, Dibartolomeo, Omoruji, Dautin, Leaf, Blat. Trener: Oded Kataš
CRVENA ZVEZDA: Miler-Mekintajer, Plavšić, Miljenović, Batler, Davidovac, Kalinić, Dobrić, Izundu, Motiejunas, Odžejele, Moneke, Dos Santos. Trener: Saša Obradović