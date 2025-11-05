Slušaj vest

Dan uoči okršaja Crvene zvezde i Panatinaikosa (sreda 20.00), grčki košarkaš Kostas Slukas dobio je novi ugovor od "zelenih"!

Dimitris Janakopulos, vlasnik Panatinaikosa, sastao se sa predstavnicima Kostasa Slukasa i dogovorili su produžetak saradnje koja je po ugovoru isticala na leto 2026. godine. Slukas je tako produžio ugovor na još jednu sezonu.

Kostas Slukas Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Slukas ima 35 godina i igra svoju 16. sezonu u profesionalnoj karijeri pa prosečno beleži 8,1 poen uz 5 asistencija i oko 10 indeksnih poena po susretu.

U Evroligi je igrao i za Fenerbahče i Olimpijakos.

Ne propustiteKošarkaČIMA MONEKE O TI DŽEJ ŠORTSU: "Više nismo prijatelji, mrzim ga"!
Čima Moneke
Evroliga"NE ODGOVARAM NI NA PORUKE PRIJATELJA I FAMILIJE!" Saša Obradović iznenadio pred veliku utakmicu: Pao desetkovan? To je najgore moguće!
Saša Obradović
Evroliga"KADA BUDE VREME, DETALJNO ĆU ISPRIČATI SVE" Emotivni Kalinić ponovo pričao o svom najvećem problemu! Otkrio je da li viđa ćerku, pa se dotakao sudskog procesa!
EvroligaKURIR SAZNAJE - KOŠARKAŠ CRVENE ZVEZDE ZAVRŠIO SEZONU! Tim sa Malog Kalemegdana u velikom problemu!
FENER-ZVEZDA_118.JPG

BONUS VIDEO:

Bokserski klub Crvena zvezda Izvor: Kurir