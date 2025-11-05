Crvena zvezda dočekuje Panatinaikos u sredu od 20.00, a u međuvremenu je pao važan potpis!
UOČI DOLASKA GRKA U ARENU - BOMBA! Plej potpisao ugovor pred okršaja Crvene zvezde i Panatinaikosa!
Dan uoči okršaja Crvene zvezde i Panatinaikosa (sreda 20.00), grčki košarkaš Kostas Slukas dobio je novi ugovor od "zelenih"!
Dimitris Janakopulos, vlasnik Panatinaikosa, sastao se sa predstavnicima Kostasa Slukasa i dogovorili su produžetak saradnje koja je po ugovoru isticala na leto 2026. godine. Slukas je tako produžio ugovor na još jednu sezonu.
Kostas Slukas Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia
Slukas ima 35 godina i igra svoju 16. sezonu u profesionalnoj karijeri pa prosečno beleži 8,1 poen uz 5 asistencija i oko 10 indeksnih poena po susretu.
U Evroligi je igrao i za Fenerbahče i Olimpijakos.
