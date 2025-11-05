Svi događaji
20:30

14'

Ernangomez smanjuje na 29:17.

Mekintajer stiže do šestog poena - 31:17.

Novi poeni Dobrića - 33:17

20:29

13'

Dobrić pogađa prvu trojku za Crvenu zvezdu - 29:15

20:26

12'

Prva trojka za Panatinaikos, Osman je precizan - 24:15. Prvih deset pokušaja gosti su promašili.

Odželej se sa linije penala upisao u strelce - 26:15

20:25

11'

Motejunas donosi Zvezdi prvu dvocifrenu prednost - 22:12. I to posle ofanzivnog skoka.

Davidovac posle ofanzivnog skoka poentira - 24:12

20:25

Počela je druga četvrtina

20:22

10'

Grant je polovičan sa penala - 18:12.

Davidovac pogađa za 20:12. Njegovi prvi poen. 

Granitna odbrana Zvezde svela je goste na samo 12 poena, od toga osam iz igre. 

Panatinaikos šutira 0/10 za tri, a ima i četiri izgubljene lopte, od toga Nan tri.

20:20

9'

Batler pogađa svoj četvrti poen - 18:11.

Odmah potom i problem, Batler upisuje drugu ličnu grešku.

20:18

Koreografija Delija

Delije, KK Crvena zvezda

20:15

8'

Mekintajer dolazi do svojih prvih poena - 14:9. 

Šorts smanjuje na 14:11. Upisao je četvrti poen. 

Miler-Mekintajer sa linije penala povećava na 16:11

20:14

7'

Batler postiže prve evroligaške poene - 12:7

Slukas na tablu pogađa za dva, njegov peti poen - 12:9

20:12

6'

Slukas je polovičan sa linije slobodnih bacanja - 8:5

Izundu zakucava posle alej-ap dodavanja Mekintajera - 10:5

Slukas smanjuje na 10:7

20:08

5'

TJ Šorts stiže do svojih prvih poena - 6:4

Izundu se upisao u strelce - 8:4

20:04

3'

Motejunas upisuje četvrti poen - 6:2

Veliki problem za Zvezdu, Moneke je dobio drugu ličnu grešku.

20:02

2'

Motejunas je postigao prve poene za Zvezdu u meču - 2:2

Moneke za prvo vođstvo Monekea - 4:2

Kendrik Nan, najbolji košarkaš Panatinaikosa, izgubio je dve lopte i napravio faul u napadu.

20:02

1'

Osman otvara utakmicu poenima - 0:2

20:00

Počela je utakmica

Delije koreografija protiv Panatinaikosa Izvor: Kurir

19:46

Arena ispunjena do poslednjeg mesta

Delije napunile arenu za Panatinaikos Izvor: Kurir

19:08

Tabela



19:06

Sastavi

CRVENA ZVEZDA - PANATINAIKOS

Hala: Arena

Sudije: Karlos Peruga, Jakub Zamojski, Saulijus Racis.

CRVENA ZVEZDA: Miler-Mekintajer, Plavšić, Miljenović, Batler, Davidovac, Kalinić, Dobrić, Izundu, Motejunas, Odželeje, Moneke, Dos Santos. Trener: Saša Obradović

PANATINAIKOS: Šorts, Osman, Slukas, Rogavopulos, Samodurov, Grant, Kuzeloglu, Nan, Toliopulos, Grigonis, Ernangomez, Mitoglu. Trener: Ergin Ataman