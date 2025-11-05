CRVENA ZVEZDA - PANATINAIKOS: Crveno-beli se poigravaju sa grčkim timom u paklu Arene
Košarkaši Crvene zvezde od 20 časova u beogradskoj "Areni" dočekuju Panatinaikos u utakmici 9. kola Evrolige.
14'
Ernangomez smanjuje na 29:17.
Mekintajer stiže do šestog poena - 31:17.
Novi poeni Dobrića - 33:17.
12'
Prva trojka za Panatinaikos, Osman je precizan - 24:15. Prvih deset pokušaja gosti su promašili.
Odželej se sa linije penala upisao u strelce - 26:15.
11'
Motejunas donosi Zvezdi prvu dvocifrenu prednost - 22:12. I to posle ofanzivnog skoka.
Davidovac posle ofanzivnog skoka poentira - 24:12.
10'
Grant je polovičan sa penala - 18:12.
Davidovac pogađa za 20:12. Njegovi prvi poen.
Granitna odbrana Zvezde svela je goste na samo 12 poena, od toga osam iz igre.
Panatinaikos šutira 0/10 za tri, a ima i četiri izgubljene lopte, od toga Nan tri.
9'
Batler pogađa svoj četvrti poen - 18:11.
Odmah potom i problem, Batler upisuje drugu ličnu grešku.
8'
Mekintajer dolazi do svojih prvih poena - 14:9.
Šorts smanjuje na 14:11. Upisao je četvrti poen.
Miler-Mekintajer sa linije penala povećava na 16:11.
7'
Batler postiže prve evroligaške poene - 12:7.
Slukas na tablu pogađa za dva, njegov peti poen - 12:9.
6'
Slukas je polovičan sa linije slobodnih bacanja - 8:5.
Izundu zakucava posle alej-ap dodavanja Mekintajera - 10:5.
Slukas smanjuje na 10:7.
3'
Motejunas upisuje četvrti poen - 6:2.
Veliki problem za Zvezdu, Moneke je dobio drugu ličnu grešku.
2'
Motejunas je postigao prve poene za Zvezdu u meču - 2:2.
Moneke za prvo vođstvo Monekea - 4:2.
Kendrik Nan, najbolji košarkaš Panatinaikosa, izgubio je dve lopte i napravio faul u napadu.
Tabela
Sastavi
CRVENA ZVEZDA - PANATINAIKOS
Hala: Arena
Sudije: Karlos Peruga, Jakub Zamojski, Saulijus Racis.
CRVENA ZVEZDA: Miler-Mekintajer, Plavšić, Miljenović, Batler, Davidovac, Kalinić, Dobrić, Izundu, Motejunas, Odželeje, Moneke, Dos Santos. Trener: Saša Obradović
PANATINAIKOS: Šorts, Osman, Slukas, Rogavopulos, Samodurov, Grant, Kuzeloglu, Nan, Toliopulos, Grigonis, Ernangomez, Mitoglu. Trener: Ergin Ataman