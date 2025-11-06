Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde vezali su sedmu pobedu u Evroligi, što ih je dovelo do liderske pozicije.

Crvena zvezda - Panatinaikos Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Crveno-beli su u sredu u prvoj utakmici 9. kola u Beogradu savladali Panatinaikos 86:68 i stigli do učinka 7-2.



Standings provided by Sofascore

Sa tim učinkom crveno-beli su se izdvojili na prvom mestu, a posle utakmica odigranih u četvrtak pridružio im se Hapoel.

Tim Vase Micića takođe ima 7-2 posle pobede nad Dubaijem, ali je Zvezda prva pošto ima bolju koš razliku.

Savršenu sliku mogao bi da pokvari Žalgiris, koji u petak dočekuje Valensiju. Litvanci bi pobedom stigli do 7-2, a pošto već imaju bolju koš razliku, samim tim bi preuzeli prvo mesto.

Partizan je na 16. poziciji, ali bi eventualnim porazom mogao da padne na 18. mesto. Sa druge strane, ukoliko crno-beli slave u Pireju protiv Olimpijakosa mogao bi da se popne za nekoliko pozicija.

Delije luduju na +22 za Zvezdu protiv PAO Izvor: Kurir