Košarkaši Crvene zvezde pobedili su sinoć Panatinaikos 86:68 (20:12, 26:20, 21:8, 19:28), u utakmici devetog kola Evrolige , i time zabeležili svoj sedmi uzastopni trijumf u tom takmičenju.

Crvena zvezda je sada prva na tabeli Evrolige posle manje skoro četvrtine odigranog takmičenja, a jedine ekipe koje mogu da se izjednače sa njom jesu Žalgiris, koji igra sa Valensijom u Litvaniji i Hapoel iz Tel Aviva koji će dočekati u Sarajevu Dubai.