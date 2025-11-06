Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su sinoć Panatinaikos 86:68 (20:12, 26:20, 21:8, 19:28), u utakmici devetog kola Evrolige, i time zabeležili svoj sedmi uzastopni trijumf u tom takmičenju.

Posle pobede nad Fenerbahčeom, Žalgirisom, Real Madridom, Baskonijom, Asvelom i Makabijem, crveno-beli su nastavili sjajan niz.

Crvena zvezda je sada prva na tabeli Evrolige posle manje skoro četvrtine odigranog takmičenja, a jedine ekipe koje mogu da se izjednače sa njom jesu Žalgiris, koji igra sa Valensijom u Litvaniji i Hapoel iz Tel Aviva koji će dočekati u Sarajevu Dubai.

Crvena zvezda - Panatinaikos Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Nakon teške blamaže u Beogradu, putem društvenih mreža se oglasio vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos.

- Reminder: This is Panathinaikos, što u prevodu znači - Podsetnik: Ovo je Panatinaikos - napisao je Dimitris.

Screenshot 2025-11-06 094531.jpg
Foto: Screenshot / Instagram

Matijas Lesor
ZVEZDA-PANATHINAIKOS_075.jpg
Ergin Ataman
KK Crvena zvezda
KK Crvena zvezda

Sukob Matijasa Lesora u Areni Izvor: Kurir