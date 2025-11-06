Slušaj vest

Nakon maksimalnih 28 poena prednosti crveno-beli su zabeležili trijumf uz 18 poena razlike.

Kapiten Panatinaikosa Kostas Slukas je poručio da ga je sramota zbog načina na koji je njegov tim izgubio.

- Slika koju smo prikazali je bila veoma loša. Očigledno, bez visokog igrača ne možeš da igraš protiv ovakvih timova. Naša slika je bila loša, period u kojem je trebalo da izađemo snažno bio je loš. Bilo me je sramota naše slike na terenu i sramota me je kao kapitena zbog toga. Obećavam da ćemo to popraviti. Vratićemo se! Gubili smo lopte, gubili smo skokove, ništa nije išlo - rekao je Slukas posle utakmice.

Atinjani su u Beogradu igrali bez pravog centra.

- Mitoglu je "četvorka", tim koji je građen za visoke ambicije trenutno je u veoma lošem stanju. Panatinaikos će se vratiti, obećavam. Naravno da smo ujedinjeni, svi imamo odgovornost. Ovo je maraton i moramo biti čvrsti. Problem je kako smo izgledali, ne to što smo izgubili. Naša slika će se popraviti.

Crvena zvezda - Panatinaikos Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Iskusni Grk je nedavno potpiaso novi ugovor, a za to je najviše zaslužan prvi čovek Panatinaikosa Dimitris Janakopulos.

- Poverenje je veoma veliko, uzajamno poštovanje sa Janakopulosom je ogromno. On me je to zamolio i nisam mogao da odbijem. Nadam se da ćemo u budućnosti ponovo doživeti slične trenutke, trudim se da uzvratim to poverenje. Govorimo o najvećem klubu u Evropi i Panatinaikos mora da uspe ove godine. Predsednik mi je poslao nepopunjen i nepotpisan ugovor, ja sam ga samo potpisao da bi on sam mogao da upiše iznos. Naš odnos je mnogo veći od novca. Imam veliku odgovornost da dam još više - rekao je Kostas Slukas.

Crvena zvezda je sedmom vezanom pobedom stigla do učinka 7:2, dok je Panatinaikos u Evroligi zabeležio učinak od pet pobeda i četiri poraza.

Ne propustiteEvroligaGAZDA PANATINAIKOSA SE OGLASIO POSLE BLAMAŽE U BEOGRADU! Neočekivana reakcija skandal majstora nakon teškog poraza od Zvezde, samo je ovo imao da poruči! FOTO
maccabipaogame-3-153.jpg
EvroligaMATIJAS LESOR VITLAO BANANOM PRED KRCATOM ARENOM! Pogledajte sraman gest Francuza kao odgovor na uvrede navijača Zvezde
Matijas Lesor
Evroliga"ČESTITKE OLIMPIJAKOSU... IZVINJAVAM SE, ZVEZDI" Ataman provocirao Delije posle poraza u Areni
Ergin Ataman
EvroligaZVEZDA JE LIDER EVROLIGE: Ovo je tabela posle trijumfa crveno-belih protiv Panatinaikosa
KK Crvena zvezda

Bonus video:

Delije luduju na +22 za Zvezdu protiv PAO Izvor: Kurir