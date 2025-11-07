Slušaj vest

Košarkaši Partizana gostovaće Olimpijakosu u petak od 20.15 u meču 9. kola Evrolige i ovo će biti veoma važan meč čete Željka Obradovića posle nekoliko slabijih mečeva.

Crno-beli u trenutno na skoru 3-5, dok domaćin ima obrnut učinak 5-3.

Problem za Partizan su povrede, pa je srpski tim bez Parkera, Marinkovića, Karlika Džonsa...

Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos meča obezbeđen je na Arena premium 1.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima...

Kurir sport

Ne propustiteKošarkaŽELJKO OBRADOVIĆ SE OGLASIO ZBOG "SLUČAJA DŽABARI PARKER"! Trener Partizana digao glas, pa poslao brutalnu poruku novinarima! Otklonio je svaku dilemu
Džabari Parker
EvroligaVELIKI PROBLEM ZA PARTIZAN PRED OLIMPIJAKOS: Željko Obradović otkrio kakvo je stanje u klubu
Željko Obradović
EvroligaDA LI PARTIZAN OTPUŠTA PRVU ZVEZDU TIMA? Otkrivamo šta je istina: Dva detalja su ključna u celoj priči
partizan-milano-445335.JPG
EvroligaDŽABARI PARKER ODLAZI IZ PARTIZANA? Pred okršaj sa Olimpijakosom Grci lansirali šokantnu vest: Tvrde da crno-beli raskidaju ugovor sa najvećim pojačanjem!
Džabari Parker

Jorgos Barcokas za Mondo Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić