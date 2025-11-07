Slušaj vest

Košarkaši Partizana gostovaće Olimpijakosu u petak od 20.15 u meču 9. kola Evrolige i ovo će biti veoma važan meč čete Željka Obradovića posle nekoliko slabijih mečeva.

Crno-beli u trenutno na skoru 3-5, dok domaćin ima obrnut učinak 5-3.

Problem za Partizan su povrede, pa je srpski tim bez Parkera, Marinkovića, Karlika Džonsa...

Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos meča obezbeđen je na Arena premium 1.

Kurir sport