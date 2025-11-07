Crno-beli na teškom ispitu u Atini.
Evroliga
EVO GDE MOŽETE DA GLEDATE MEČ OLIMPIJAKOS - PARTIZAN: Evroligaški spektakl u Atini
Košarkaši Partizana gostovaće Olimpijakosu u petak od 20.15 u meču 9. kola Evrolige i ovo će biti veoma važan meč čete Željka Obradovića posle nekoliko slabijih mečeva.
Crno-beli u trenutno na skoru 3-5, dok domaćin ima obrnut učinak 5-3.
Problem za Partizan su povrede, pa je srpski tim bez Parkera, Marinkovića, Karlika Džonsa...
Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos meča obezbeđen je na Arena premium 1.
