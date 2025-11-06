Slušaj vest

Košarkaši Hapoela savladali su kao gosti ekipu Dubaija u okviru 9. kola Evrolige - 109:97 (25:26, 22:22, 25:19, 30:27).

Vasa Micić, Hapoel Foto: Ivan S Ivanov / Zuma Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Screenshot

 Utakmica je odigrana u Sarajevu.

Vasilije Micić je bio jedan od najraspoloženijih u pobedničkom timu. Postigao je 19 poena, uz 6 asistencija. Efikasniji od njega bio je Elajdža Brajant sa 25 poena.

U timu Dubaija Dvejn Bejkon je postigao 36 poena, dok je Filip Petrušev postigao 11 poena.

Hapoel sada ima skor 7-2, koliko i Crvena zvezda na vrhu tabele.

