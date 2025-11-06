Slušaj vest

Košarkaši Baskonije pobedili su večeras u Vitoriji ekipu Virtusa iz Bolonje sa 87:76 (23:14, 23:20, 19:23, 22:19), u utakmici devetog kola Evrolige.

1/9 Vidi galeriju Evroliga 2025/26 Foto: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Najbolji učinak u domaćem timu imao je Timoti Luvavu-Kabaro sa 16 poena, Hamidu Dijalo je postigao 14 poena, uz šest skokova, a Tadas Sedekerskis je dodao poen manje, uz četiri uhvaćene lopte.

Dabl-dabl učinak u ekipi Virtusa ostvario je Saliju Nijang sa 18 poena i 12 skokova, dok je Karsen Edvards upisao 13 poena i četiri skoka.

Srpski košarkaš Alen Smailagić je u poraženoj ekipi postigao tri poena, uz dve uhvaćene lopte.

Virtusu je ovo treći uzastopni poraz u Evroligi i ima skor 4/5, a Baskonija posle trećeg vezanog trijumfa ima učinak 3/6.

Naredni meč u Evroligi Virtus igra na svom terenu protiv Efesa, dok Baskonija u Sofiji gostuje Hapoelu iz Tel Aviva.