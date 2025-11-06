BASKONIJA OD 0:6 DO 3:6: Španci se digli posle Zvezde! Na svom terenu pobedili Virtus
Košarkaši Baskonije pobedili su večeras u Vitoriji ekipu Virtusa iz Bolonje sa 87:76 (23:14, 23:20, 19:23, 22:19), u utakmici devetog kola Evrolige.
Najbolji učinak u domaćem timu imao je Timoti Luvavu-Kabaro sa 16 poena, Hamidu Dijalo je postigao 14 poena, uz šest skokova, a Tadas Sedekerskis je dodao poen manje, uz četiri uhvaćene lopte.
Dabl-dabl učinak u ekipi Virtusa ostvario je Saliju Nijang sa 18 poena i 12 skokova, dok je Karsen Edvards upisao 13 poena i četiri skoka.
Srpski košarkaš Alen Smailagić je u poraženoj ekipi postigao tri poena, uz dve uhvaćene lopte.
Virtusu je ovo treći uzastopni poraz u Evroligi i ima skor 4/5, a Baskonija posle trećeg vezanog trijumfa ima učinak 3/6.
Naredni meč u Evroligi Virtus igra na svom terenu protiv Efesa, dok Baskonija u Sofiji gostuje Hapoelu iz Tel Aviva.