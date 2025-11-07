Slušaj vest

Bivši reprezentativac Amerike i nekadašnji saigrač Nikole Jokića u Denver Nagetsima, iskusni centar Kenet Farid, uskoro će postati novi igrač grčkog Panatinaikosa.

Nakon debakla od Crvene zvezde u Beogradu, usledila je hitna reakcija atinskog velikana.

PAO je u Beogradu igrao bez centra. Lesor se još uvek nije oporavio, a u međuvremenu zbog povreda su ostali i bez Rišona Holmsa i Omera Jurcevena. Problemi u reketu bili su veoma vidljivi na meču protiv crveno-belih, pa je rukovodstvo kluba odlučilo da hitno dovede pojačanje.

Rešenje za plobleme pronašli su u nekadašnjem reprezentativcu Sjedinjenih Američkih Država, 36-godišnjem centru Kenetu Faridu.

Farid je osam godina proveo u najjačoj ligi sveta, a sedam sezona bio je član Denver Nagetsa, gde je delio svlačionicu i sa našim Nikolom Jokićem.

Kenet Farid Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Kasnije je nastupao za Bruklin i Hjuston, a onda je usledila selidba u Kinu. U sezoni 2021/22 promenio je čak tri kluba. Počeo je u Portoriku, pa je kratko bio igrač CSKA iz Moskve, da bi na kraju završio u Meksiku. Bio je kratko i u Italiji, a onda se ponovo vratio u Portoriko. Ovu sezonu započeo je na Tajvanu.

"Eurohoops" prenosi da je Panatinaikos već otkupio njegov ugovor i da ga od potpisa dele samo neke sitnice.

Podsetimo, Farid je bio deo reprezentacije SAD koja je 2014. godine osvojila titulu prvaka sveta u Španiji, pošto je u finalu savladala selekciju Srbije.