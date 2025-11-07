Slušaj vest

Posle višemesečne neizvesnosti, čini se da su Partizan i Ife Lundberg konačno pronašli rešenje koje će zadovoljiti obe strane.

Danac će sporazumno prekinuti saradnju sa crno-belima i karijeru nastaviti u ekipi Makabija iz Tel Aviva, saznaje "Mozzart sport".

1/13 Vidi galeriju Ife Lundberg Foto: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović, EPA Andrej Cukić, IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Michele Nucci/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia, Starsportphoto

Klubovi su postigli dogovor i u toku je finalizacija administrativnih detalja pre nego što transfer bude ozvaničen.

Navodno, Makabi će preuzeti veliki deo Lundbergove plate i tako crno-belima skinuti ogroman teret sa leđa. Portal "Telesport" otkriva da će Makabi plaćati 800.000 evra Danca, dok će Partizan pokriti ostatak njegove plate - oko 500.000 evra.

Lundberg je u Partizan stigao u leto 2024. godine kao jedno od najvećih pojačanja crno-belih u istoriji. Uz Karlika Džonsa i Brendona Dejvisa, morao je da čini glavnu okosnicu Partizana, ali od pomenute trojke, samo je Džons opravdao očekivanja.

Danac je podbacio u potpunosti, imao je svega nekoliko solidnih partija na početku sezonu, uz par zapaženih izdanja u plej-ofu ABA lige, ali to je mizeran učinak za jednog od najplaćenijih košarkšaka Partizana.

Pokušavali su crno-beli da ga se reše ovog leta i tako oslobode prostor za dovođenje novog igrača, ali nisu uspeli u svojoj nameri. Bilo je priče da su Makabi, Pariz i Olimpijakos zainteresovani za Danca, spominjala se čak i Crvena zvezda, ali do transfera nije došlo, pa je bivši as Virtusa ostao na platnom spisku Partizana, iako nije bio u planovima trenera Obradovića. Šuškalo se da bi mogao da se vrati u tim nakon teške povrede Karlika Džonsa, ali Željko je ostao dosledan.

Podsetimo, pred početak nove sezone predsednik kluba Ostoja Mijailović izjavio je da crno-beli na njega ne računaju, ali i da će ga do poslednjeg evra isplatiti.

"Ife Lundberg je igrač Partizana koji nije pozvan na pripreme i rečeno je da se ne računa na njega. On je pod ugovorom i mi izmirujemo to. Ife je dobar momak, sjajan momak, jedan od boljih u Partizanu, ali viđenje našeg stručnog štaba je da se nije uklopio. Odluka da ne bude u ekipi je manje štetna. Da ne ulazimo u te odluke, uvek poštujem odluke trenera i ostlao, nadam se da će naći sredinu i nadam se da ćemo se oslobiti njegovog ugovora. Ono što zarađuje će biti isplaćeno. Ne dugujemo nikom ništa, nećemo ni njemu", rekao je nedavno Mijailović.

Srećom, "baciće" značajno manje novca nego što su bili spremni da učine.

Kurir sport