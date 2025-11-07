Slušaj vest

Kako stvari trenutno stoje, Matijasa Lesora nećemo u skorije vreme gledati na terenu.

U decembru prošle godine sjajni centar Panatinaikosa zadobio je težak prelom zgloba na meču protiv Baskonije. Nakon četvoromesečne pauze vratio se na teren i zaigrao na Fajnal foru, što je očito bila pogrešna procena. Oporavak se značajno odužio i prema najnovijim informacijama koje stižu iz Atine, od skorijeg povratka nema ništa.

Trener Ataman najavljivao je povratak Lesora početkom novembra, ali francuski centar je nedavno ponovo osetio bol u nozi i nakon detaljnih pregleda usledio je šok.

U popularnoj emisiji "Playmaker" na grčkom kanalu "Novasport" saopšteno je da su najnoviji nalazi magnetne rezonance razočaravajući.

"Rezultati poslednje magnetne rezonance Matijasa Lesora bili su razočaravajući. Nisu bili ni približno onome čemu su se nadali ni ljudi iz Panatinaikosa, ni sam igrač. Vreme da se vrati teninzima je mnogo dalje nego što su u klubu očekivali. Zbog toga se može očekivati da PAO potraži ne samo jednog, već dva visoka igrača", otkrio je Grigoris Papavasiliou.

Podsetimo, Panatinaikos je u sredu protiv Crvene zvezde u Beogradu igrao bez centra, pošto su u međuvremenu zbog povreda ostali i bez Rišona Holmsa i Omera Jurcevena.

Problemi u reketu bili su veoma vidljivi na meču protiv crveno-belih, pa je rukovodstvo kluba odlučilo da hitno dovede pojačanje.

Rešenje za plobleme pronašli su u nekadašnjem reprezentativcu Sjedinjenih Američkih Država, 36-godišnjem centru Kenetu Faridu, koji će po svemu sudeći uskoro postati novi košarkaš atinskog kluba.

