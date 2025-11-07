Slušaj vest

Dan nakon teškog poraza od Crvene zvezde u Beogradu Dimitris Janakopulos se oglasio putem društvene mreže Instagram, a nije baš najjasnije kome je njegova poruka namenjena.

- Kad lažeš o nečemu, najgore nije ni to da moraš da trošiš mozak da bi to zapamtio.

Niti to da moraš da izgradiš još hiljadu drugih laži da podržiš onu prvu... i da moraš i sve te da pamtiš.

Niti to što se obično laži otkriju i razotkriješ se, jer svetlo uvek voli istinu i uvek na neki način učini da ona zasija.

1/11 Vidi galeriju Dimitris Janakopulos Foto: Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia, Starsport

Niti to što, kada istina na kraju zasija, obično baš ona izvuče i sve ostalo što si morao da kažeš da bi sakrio ono prvo.

Najgore je da jednog dana dođeš u tačku u kojoj želiš da kažeš istinu, ali više ne možeš. Jer sada je to nešto o čemu si lagao beznačajno u poređenju sa onim šta si sve uradio i šta si sve govorio toliko dugo da bi je prikrio.

To je ono najgore... zatočenost - poručio je Dimitris Janakopulos.

On je poznat po javnim ispadima i po tome što se ne ustručava da preko društvenih mreža kaže ono što misli, ali ovaj put šira javnost ne zna o čemu se radi.

Bonus video: