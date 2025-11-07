Slušaj vest

Anadolu Efes danas od 18.30 dočekuje Armani Milano u 9. kolu Evrolige.

Svoja očekivanje pred meč izneo je trener Efesa, srpski košarkaški stručnjak Igor Kokoškov.

"Igramo protiv veoma dobrog tima koji ima odličnog trenera i dubok roster. Imaju kontinuitet sa istim trenerom i istim programom već šest godina, i trenutno igraju odlično. Neki od njihovih povređenih igrača su se vratili u rotaciju, tako da znamo da nas čeka zahtevna utakmica", rekao je srpski trener.

Prokometarisao je Kokoškov i težak raspored njegovog tima u narednih desetak dana.

“Pred nama je naporan raspored – pet utakmica u devet dana. Svaka sledeća je teža od prethodne, zato moramo da se fokusiramo na jednu po jednu. Milano je tim koji ima potencijal za Final Four i moramo doneti našu najbolju igru da bismo odbranili domaći teren”, zaključio je trener turske ekipe.

Efes se trenutno nalazi na 15. mestu na tabeli sa skorom 3-5, dok je Armani 14. sa istim skorom.

