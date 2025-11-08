Slušaj vest

Posle višemesečne neizvesnosti, čini se da su Partizan i Ife Lundberg konačno pronašli rešenje koje će zadovoljiti obe strane.

Danac će sporazumno prekinuti saradnju sa crno-belima i karijeru nastaviti u ekipi Makabija iz Tel Aviva.

Trener izraelskog tima, Oded Kataš, otkrio je da sa nestrpljenjem čeka dolazak danskog reprezentativca.

"Mnogo dobijamo od Ifea Lundberga. Doprineće nam jako. On je sjajan bek i može nam pomoći na više načina. Probaćemo da ga angažujemo što pre moguće. Kvalitetan je i pomoći će nam i u odbrani", otkrio je Kataš.

Lundberg je u Partizan stigao u leto 2024. godine kao jedno od najvećih pojačanja crno-belih u istoriji. Uz Karlika Džonsa i Brendona Dejvisa, morao je da čini glavnu okosnicu Partizana, ali od pomenute trojke, samo je Džons opravdao očekivanja.

Danac je podbacio u potpunosti, imao je svega nekoliko solidnih partija na početku sezonu, uz par zapaženih izdanja u plej-ofu ABA lige, ali to je mizeran učinak za jednog od najplaćenijih košarkšaka Partizana.

Kurir sport