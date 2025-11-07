Slušaj vest

Iako su juče stizale vesti iz Grčke da su Evan Furnije, Nikola Milutinov, pa i Tajson Vord neizvesni za nastup protiv Partizana, danas tih dilema više nema.

Grčki mediji su ovog popodneva preneli da su Furnije i Milutinov preboleli grip koji ih je mučio prethodnih dana i biće u sastavu za večerašnju (20.15h) utakmicu između Olimpijakosa i Partizana.

1/8 Vidi galeriju Nikola Milutinov Foto: NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Omer Taha Cetin / AFP / Profimedia, NUNO PIRES VELOSO / imago sportfotodienst / Profimedia

Tajson Vord je takođe imao problema sa virusom, ali se on nešto ranije oporavio, pa je juče odradio trening bez problema, što znači da ni oko njegovog nastupa protiv Partizana nema nikakve dileme.

To je još jedna od dobrih vesti za Olimpijakos, koji će narednih dana biti jači i za Kinana Evansa. On je zbog povreda bio van terena od kraja maja prošle godine, neće igrati večeras protiv Partizana, ali ga trener Barcokas planira za prvenstveni meč u nedelju protiv Kardicasa.

Kurir sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: