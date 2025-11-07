Slušaj vest

Kompletirano je 9. kolo Evrolige.

Crvena zvezda je savladala Panatinaikos još u sredu za sedmu uzastopnu pobedu, dok je u petak uveče Partizan poražen od Olimpijakosa u Pireju.

Posle takvog razvoja situacije Crvena zvezda će deseto kolo dočekati na drugom mestu. Crveno-beli imaju učinak 7-2, kao i Žalgiris i Hapoel, ali su Litvanci prvi zbog koš-razlike.

Partizan je posle četvrtog uzastonog poraza ostao na tri pobede. Crno-beli imaju učinak 3-6, kao Dubai, Eges i Baskonija, ali srpski tim ima najlošiju koš-razliku i samim tim je na 18. mestu.





Sledi novo duplo kolo u Evroligi i prilika da srpski timovi ostvare pobede. Crvena zvezda gostuje Dubaiju,a potom dočekuje Monako. Partizan dočekuje Monako, pa gpstuje Asvelu.