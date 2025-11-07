Navijači u neverici odgledali meč sa Olimpijakosom.
Evroliga
PARTIZANOVA TRAGEDIJA U PIREJU GLAVNA TEMA NA DRUŠVENIM MREŽAMA! Grobari kivni na sve: Na sudije, na Žoca, na igrače...
Košarkaši Partizana poraženi su na gostujućem terenu u Atini od Olimpijakosa 71:80 (20:20, 19:18, 19:15, 13:27), u devetom kolu Evrolige.
Najefikasniji kod Partizana bili su Dvejn Vašington sa 20, Tajrik Džons sa 17 i Šejk Milton sa 10 poena.
Crno-beli su poraženi posle velike drame, a navijači su strepeli do kraja meča i na kraju su veoma, veoma razočarani novim porazom.
Pogledajte šta su sve pisali na društevnim mrežama:
Olimpijakos - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
