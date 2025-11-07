Slušaj vest

Plejmejker PartizanaNik Kalates osvrnuo se na svoj dolazak među crno-bele.

Kalates je istakao da veruje u plasman na fajnal-for Evrolige, uz poruku Željku Obradoviću da je najbolji!

Dubai - Partizan, ABA liga Foto: Dubai Basketball

- Kada takvi ljudi to kažu o tebi, velika je čast. Oni su među najboljim trenerima sveta. Lično, ne bih mogao da biram između njih trojice, svi su mi pomogli u nekom periodu karijere i učinili me boljim igračem. Naravno, Željko je sa mnom radio kada sam bio klinac, nisam tada znao mnogo o evropskoj košarci i on me je upoznao sa istom. Pomogao mi je da uspem u Evropi i postanem igrač kakav sam danas. Šaras je najbolji trener sada, pogotovo kada uzmemo u obzir koliko je mlad i koliko ima osećaja za igru. Jedan od najboljih trenera Evrope. Kada bih sad morao da biram, rekao bih da je Željko prvi, Šaras drugi, a Ataman treći, s obzirom da je u poslednjoj deceniji imao mnogo uspeha.

Izneo je svoje predikcije i za Fajnal for Evrolige:

- Partizan, Partizan, Partizan i Partizan - rekao je Kalates za grčki "Sport24".

