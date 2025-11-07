Prve reči Željka Obradovića posle još jednog poraza.
Evroliga
PRVE REČI ŽOCA POSLE TEŠKOG PORAZA U PIREJU: Nikad kraća izjava trenera Patizana
Slušaj vest
Košarkaši Partizana poraženi su od Olimpijakosa sa 80:71 (20:20, 18:19, 15:19, 27:13) u meču devetog kola Evrolige.
Trener crno-belih Željko Obradović izneo je prve impersije posle novog poraza.
"Voleo bih da neke stvari pogledam još jednom", kratak je bio trener Partizana.
Partizan je na 18. poziciji sa tri pobede i šest poraza, a Olimpijakos je upisao šest pobeda i tri poraza i zauzima četvrto mesto na tabeli.
Partizan će u narednom kolu došekati Monako, dok će Olimpijakos ugostiti Žalgiris.
Olimpijakos - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
2 · Reaguj
7