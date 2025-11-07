Slušaj vest

Košarkaši Partizana igraju ovog petka u Atini od 20.15 meč devetog kola Evrolige protiv Olimpijakosa.

Iako je ranije bilo najavljeno da bi Nikola Milutinov i Evan Furnije mogli da preskoče okršaj sa Partizanom, pomenuti tandem se ipak našao u sastavu za ovaj meč.

Dubai - Partizan, ABA liga Foto: Dubai Basketball

Milutinov se u četvrtak već vratio treninzima u dvorani "Mira i prijateljstva", pa se njegov povratak i očekivao.

Furnije je propustio dva treninga zaredom, ali je sada u potpunosti rešio zdravstvene probleme i uvršten je u roster od 12 igrača koji je prijavio Jorgos Barcokas.

Ne propustiteFudbalDAN KADA JE ODIGRANA NAJBOLJA UTAKMICA U ISTORIJI "JNA": Dragan Mance je pokrenuo lavinu zbog koje je ona uvrštena među 100 najvećih ikada
Dragan Mance, FK Partizan
Ostali sportoviPALA KONAČNA ODLUKA! Crvena zvezda smenila trenera!
Delije, KK Crvena zvezda
EvroligaKO IDE NA FAJNAL-FOR EVROLIGE? Kalates bez dlake na jeziku: "Partizan - ŽOC je najbolji"!
PARTIZAN-BARCELONA_092.jpg
KvotaNAVIJAČI ZVEZDE U TRANSU! Mogu li crveno-beli da OSVOJE Evroligu?! Stručnjaci su jasni, a ovi podaci ohrabruju!
ZVEZDA-PANATHNAIKOS_105.JPG

BONUS VIDEO:

Partizan - Barselona, izlazak igrača na teren Izvor: Kurir