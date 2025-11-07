Slušaj vest

Košarkaši Partizana igraju ovog petka u Atini od 20.15 meč devetog kola Evrolige protiv Olimpijakosa.

Iako je ranije bilo najavljeno da bi Nikola Milutinov i Evan Furnije mogli da preskoče okršaj sa Partizanom, pomenuti tandem se ipak našao u sastavu za ovaj meč.

1/8 Vidi galeriju Dubai - Partizan, ABA liga Foto: Dubai Basketball

Milutinov se u četvrtak već vratio treninzima u dvorani "Mira i prijateljstva", pa se njegov povratak i očekivao.

Furnije je propustio dva treninga zaredom, ali je sada u potpunosti rešio zdravstvene probleme i uvršten je u roster od 12 igrača koji je prijavio Jorgos Barcokas.

