Košarkaši Partizana od 20.15 časova gostuju Olimpijakos u okviu 9. kola Evrolige.

Mika Murinen u dresu Partizana Foto: Starsport

Crno-beli su u Pirej otišli bez nekolicine prvotimaca, a u Atini im se desio novi peh.

Od ranije je povređen Karlik Džons, kao i Mario Nakić, danas neće igrati Vanja Marinković i Džabari Parker, a u timu nema ni Mike Murinena.

Murinen se povredio na treningu, tačnije dobio je udarac u glavu i neće biti u sastavu.

PARTIZAN-BARCELONA_092.jpg
Željko Obradović
Željko Obradović
Partizan