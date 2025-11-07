Crno-beli su u Pirej otišli bez nekolicine prvotimaca, a u Atini im se desio novi peh
Evroliga
ŠOK ZA CRNO-BELE! PARTIZAN PRED SAM MEČ OSTAO BEZ JOŠ JEDNOG KOŠARKAŠA: Malerima nema kraja! Bizarna povreda na treningu
Košarkaši Partizana od 20.15 časova gostuju Olimpijakos u okviu 9. kola Evrolige.
Mika Murinen u dresu Partizana Foto: Starsport
Crno-beli su u Pirej otišli bez nekolicine prvotimaca, a u Atini im se desio novi peh.
Od ranije je povređen Karlik Džons, kao i Mario Nakić, danas neće igrati Vanja Marinković i Džabari Parker, a u timu nema ni Mike Murinena.
Murinen se povredio na treningu, tačnije dobio je udarac u glavu i neće biti u sastavu.
