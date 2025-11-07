Slušaj vest

Crvena zvezda je nakon 0-2 u Evroligi uspela da od dolaska Saše Obradovića na klupu veže čak sedam pobeda i tako se popne na prvo mesto na tabeli, zajedno sa Hapoel Tel Avivom.

Uprkos brojnim povredama kako na spoljnim tako i unutrašnjim pozicijama, Zvezda je smogla snage da uđe u neverovatan niz trijumfa.

1/9 Vidi galeriju Makabi - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Popularni košarkaški sajt "Basket news", zagolicao je maštu navijačima Zvezde. Naime, oni su napravili projekciju trejda koji bi obuhvatio Jaga Dos Santosa i Jusufe Fola iz Barselone.

Njihova procena je ta da Zvezdi nedostaje još jedan visoki igrač, dok Barselone nakon povrede Laprovitole i dalje luta za plejom, pa je projekcija da bi Jago bio pravo rešenje za Katalonce.

Kako vi gledate na ovo?

