Delijama se golica mašta...
ludilo
DA LI BI OVAJ TREJD BIO PRAVO REŠENJE ZA CRVENU ZVEZDU? Poznati sajt lansirao bombu! Kako vam se čini ova "trampa"?
Slušaj vest
Crvena zvezda je nakon 0-2 u Evroligi uspela da od dolaska Saše Obradovića na klupu veže čak sedam pobeda i tako se popne na prvo mesto na tabeli, zajedno sa Hapoel Tel Avivom.
Uprkos brojnim povredama kako na spoljnim tako i unutrašnjim pozicijama, Zvezda je smogla snage da uđe u neverovatan niz trijumfa.
Makabi - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com
Vidi galeriju
Popularni košarkaški sajt "Basket news", zagolicao je maštu navijačima Zvezde. Naime, oni su napravili projekciju trejda koji bi obuhvatio Jaga Dos Santosa i Jusufe Fola iz Barselone.
Njihova procena je ta da Zvezdi nedostaje još jedan visoki igrač, dok Barselone nakon povrede Laprovitole i dalje luta za plejom, pa je projekcija da bi Jago bio pravo rešenje za Katalonce.
Kako vi gledate na ovo?
BONUS VIDEO:
Reaguj
1