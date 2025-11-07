Nikola Milutinov protiv svog bivšeg kluba.
MILUTINOV PONOVO IZNERVIRAO "GROBARE"! Pogledajte njegovu reakciju nakon postignutog koša! (VIDEO)
Košarkaši Olimpijakosa dočekali su Partizan u meču devetog kola Evrolige.
Bivši centar Partizana, a sada član Olimpijakosa Nikola Milutinov, bio je starter na ovoj utakmici.
Srpski centar je imao nekoliko važnih ofanzivnih skokova, a nakon jednog je uspeo da postigne i koš uz faul Dvejna Vašingtona.
Usledila je energična reakcija Milutinova, kome su "grobari" često zamerali način na koji se raduje protiv svog bivšeg kluba.
