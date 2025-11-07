Slušaj vest

Košarkaši Olimpijakosa dočekali su Partizan u meču devetog kola Evrolige.

Bivši centar Partizana, a sada član Olimpijakosa Nikola Milutinov, bio je starter na ovoj utakmici.

Nikola Milutinov Foto: NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Omer Taha Cetin / AFP / Profimedia, NUNO PIRES VELOSO / imago sportfotodienst / Profimedia

Srpski centar je imao nekoliko važnih ofanzivnih skokova, a nakon jednog je uspeo da postigne i koš uz faul Dvejna Vašingtona.

Usledila je energična reakcija Milutinova, kome su "grobari" često zamerali način na koji se raduje protiv svog bivšeg kluba.

Pogledajte:

