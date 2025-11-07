Slušaj vest

Košarkaši Partizana gostuju Olimpijakosu u utakmici 9. kola Evrolige.

Olimpijakos - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Poznato je da crno-beli nemaju baš dobar prijem u dvorani "Mira i prijateljstva", pošto grčki tim ima dobre odnose sa Crvenom zvezdom.

KK Olimpijakos, KK Partizan, KK Crvena zvezda Foto: Screenshot

Navijači "crveno-belih" iz Atine su u to ime imali i parolu za Partizan. Transparent na tribini na srpskom glasi: "Beograd je samo Crvena zvezda".

