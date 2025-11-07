Nestvarno, ali to je Tajrik Džons.
neočekivano
USRED BORBE U PIREJU! Tajrik Džons šokirao sve, pa i Željka Obradovića?
Slušaj vest
Košarkaši Partizana sastali su se u Pireju sa Olimpijakosom u 9. kolu Evrolige.
Crno-beli su odigrali dobro u prvom poluvremenu i sa poenom više od Pirejaca (39:38) otišli su na odmor.
Olimpijakos - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
Taj, vodeći koš za Partizan, postigao je Tajrik Džons, ali ne posle zakucavanja, već sa poludistance.
Iako je u Partizan došao kao klasičan fizikalac bez šuta, Džons je vremenom pod vođstvom Željka Obradovića zaigrao i na poziciji 4, često u tandemu sa Brunom Fernandom na petici.
Jedan šut uzeo je minule sedmice protiv Barselone i podelio nekoliko asistencije u tzv. "šort rolu", a sada je to isto uradio i u Pireju - i pogodio!
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši