Košarkaši Partizana sastali su se u Pireju sa Olimpijakosom u 9. kolu Evrolige.

Crno-beli su odigrali dobro u prvom poluvremenu i sa poenom više od Pirejaca (39:38) otišli su na odmor.

Olimpijakos - Partizan

Taj, vodeći koš za Partizan, postigao je Tajrik Džons, ali ne posle zakucavanja, već sa poludistance.

Iako je u Partizan došao kao klasičan fizikalac bez šuta, Džons je vremenom pod vođstvom Željka Obradovića zaigrao i na poziciji 4, često u tandemu sa Brunom Fernandom na petici.

Jedan šut uzeo je minule sedmice protiv Barselone i podelio nekoliko asistencije u tzv. "šort rolu", a sada je to isto uradio i u Pireju - i pogodio!

