Košarkaši Partizana sastali su se u Pireju sa Olimpijakosom u 9. kolu Evrolige.

Crno-beli su odigrali dobro u prvom poluvremenu i sa poenom više od Pirejaca (39:38) otišli su na odmor.

Olimpijakos - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Taj, vodeći koš za Partizan, postigao je Tajrik Džons, ali ne posle zakucavanja, već sa poludistance.

Iako je u Partizan došao kao klasičan fizikalac bez šuta, Džons je vremenom pod vođstvom Željka Obradovića zaigrao i na poziciji 4, često u tandemu sa Brunom Fernandom na petici.

Jedan šut uzeo je minule sedmice protiv Barselone i podelio nekoliko asistencije u tzv. "šort rolu", a sada je to isto uradio i u Pireju - i pogodio!

KK Olimpijakos, KK Partizan, KK Crvena zvezda
Nikola Milutinov
KK Olimpijakos, KK Partizan
Mika Murinen debi za Partizan

Partizan - Barselona, izlazak igrača na teren Izvor: Kurir