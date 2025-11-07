Novi poraz ekipe Igora Kokoškova.
LUDNICA U ISTANBULU! Milano srušio Efes nakon dva produžetka!
Košarkaši Olimpije Milano savladali su na gostovanju Anadolu Efes97:93 u najzanimljivijem susretu 9. kola Evrolige, u kojem su viđena čak dva produžetka.
U pobedničkom timu najefikasniji su bili Zek Ledej sa 25 i Ševon Šilds sa 24, Marko Gudurić ubacio je 13 poena.
Šejn Larkin Foto: Starsport
Najbolji pojedinac u poraženom Efesu bio je nekadašnji košarkaš Partizana Pi Džej Doužer, koji je ubacio 34 poena.
