Slušaj vest

Košarkaši Žalgirisa pobedili su Valensiju u 9. kolu Evrolige rezultatom 86:77.

Žalgiris je ovom pobedom preuzeo prvo mesto na tabeli od Crvene zvezde i Hapoela sa identičnim učinkom 7-2.

1/4 Vidi galeriju Kalinić na utakmici protiv Žalgirisa. Foto: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia, Nebojsa Parausic / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Maodo Lo je bio najefikasniji sa 12 poena, a dabl-dabl učinak od 11 poena i 10 skokova imao je Mozes Rajt, dok je 11 poena i 7 asistencija imao Silvan Fransisko, a11 poena i 8 skokova zabeležio je Tubelis.

Na drugoj strani, videli smo 15 poena Pradilje koji je imao i 5 skokova, a Kameron Tejlor je susret završio sa 14 poena, 13 je imao Montero, a 11 Mur.

BONUS VIDEO: