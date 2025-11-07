Žalgiris pobedio, Crvenoj zvezdi ne ide na ruku.
ludnica na vrhu
CRVENA ZVEZDA SKINUTA SA PRVOG MESTA EVROLIGE! Promena na tabeli!
Slušaj vest
Žalgiris je ovom pobedom preuzeo prvo mesto na tabeli od Crvene zvezde i Hapoela sa identičnim učinkom 7-2.
Kalinić na utakmici protiv Žalgirisa. Foto: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia, Nebojsa Parausic / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Vidi galeriju
Maodo Lo je bio najefikasniji sa 12 poena, a dabl-dabl učinak od 11 poena i 10 skokova imao je Mozes Rajt, dok je 11 poena i 7 asistencija imao Silvan Fransisko, a11 poena i 8 skokova zabeležio je Tubelis.
Na drugoj strani, videli smo 15 poena Pradilje koji je imao i 5 skokova, a Kameron Tejlor je susret završio sa 14 poena, 13 je imao Montero, a 11 Mur.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši