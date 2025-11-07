Nikola Milutinov presudio Partizanu.
IZJAVA MILUTINOVA RAZBESNELA NAVIJAČE PARTIZANA: Bivši as crno-belih dosolio bolnu ranu, pa se zahvalio bratskim navijačima Zvezde!
Košarkaši Partizana poraženi su od Olimpijakosa sa 80:71 u devetom kolu Evrolige.
Junak pobede Pirejaca bio je bivši as Partizana Nikola Milutinov.
Milutinov se posle meča zahvalio navijačima Olimpijakosa koji su skandirali njegovo ime.
- Najvažnija je pobeda, ali moramo da ulazimo u svaki meč borbeno. Hvala navijačima koji su mi skandirali ime večeras - rekao je Milutinov.
