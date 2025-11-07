Slušaj vest

Košarkaši Partizana poraženi su od Olimpijakosa sa 80:71 u devetom kolu Evrolige.

Junak pobede Pirejaca bio je bivši as Partizana Nikola Milutinov.

Milutinov se posle meča zahvalio navijačima Olimpijakosa koji su skandirali njegovo ime. 

- Najvažnija je pobeda, ali moramo da ulazimo u svaki meč borbeno. Hvala navijačima koji su mi skandirali ime večeras - rekao je Milutinov.

