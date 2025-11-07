Slušaj vest

Košarkaši Partizana poraženi su sa 80:71 u meču devetog kola Evrolige od Olimpijakosa.

Neverovatan podatak koji se pojavio tokom meča je odnos slobodnih bacanja!

Olimpijakos - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Upravo je parametar slobodnih bacanja mnoge naterao da se zapitaju, pošto je Olimpijakos tokom meča izveo 31 slobodno bacanje, a Partizan svega pet! Oli je se penala gađao 24/31, Partizan 4/5.

Čini se da su arbitri zaista imali neujednačen kriterijum u ovom susretu. Treba dodati da je od pet bacanja, Partizan dva dobio posle čelendža.

OLYMPIACOS-PARTIZAN_62.JPG
Željko Obradović
profimedia-1002537251.jpg
KK Crvena zvezda

