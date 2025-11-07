Partizan oštećen protiv Olimpijakosa?
SUDIJE POKRALE PARTIZAN U PIREJU? Pojavio se sramotan detalj!
Košarkaši Partizana poraženi su sa 80:71 u meču devetog kola Evrolige od Olimpijakosa.
Neverovatan podatak koji se pojavio tokom meča je odnos slobodnih bacanja!
Upravo je parametar slobodnih bacanja mnoge naterao da se zapitaju, pošto je Olimpijakos tokom meča izveo 31 slobodno bacanje, a Partizan svega pet! Oli je se penala gađao 24/31, Partizan 4/5.
Čini se da su arbitri zaista imali neujednačen kriterijum u ovom susretu. Treba dodati da je od pet bacanja, Partizan dva dobio posle čelendža.
