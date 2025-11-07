Slušaj vest

Košarkaši Partizana doživeli su poraz od Olimpijakosa sa 80:71 u meču devetog kola Evrolige.

Trener Partizana Željko Obradović grmeo je na konferenciji posle meča:

1/9 Vidi galeriju Olimpijakos - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Verujem da smo propustili veliku šansu danas, kontrolisali smo meč 38 minuta, pred poslednja dva minuta bilo je 71:69, mnogo izgubljenih lopti, mnogo loših odluka i zato smo izgubili meč.

Potom je i čestitao rivalu.

- To nije razlog da ne čestitamo Olimpijakosu, borili su se i tako se meč završio.

Upitan je šta se desilo na kraju meča, a onda je govorio o promašenim zicerima, izgubljenim loptama i rekao da konačno ima dva treninga za rad.

- Ne znam, pokušao sam da ih smirim i pripremim za utakmicu na način na koji moramo da ostanemo mirni. Posebno u momentima u kojima smo vodili, ne samo u momentu od 71:69, pre toga, vodili smo 6 i 8 razlika. Propustili smo mnogo polaganja, mnogo, okej? To je deo igre, a onda i izgubljene lopte poslednja dva minuta. Ali ne obična izgubljena lopta, davali smo im lopte direktno u ruke i davali su poene lako. Igrali smo dobro, mnogo pozitivnih stvari, više nego pre, sada imamo skoro dva treninga sa Kalatesom i Miltonom. To je nešto, to je košarka sada, nemamo vremena da radimo. Sa dva treninga sam i više nego srećan, zbog toga smo igrali na način na koji smo igrali.

Upitan je zbog čega poslednjih sezona Partizan gubi ovakve završnice.

- Rekao sam vam da je Kalates sa nama samo sedam dana i imao je samo dva treninga, okej? Milton je bio van terena mesec dana, igrao je protiv Dubaija sa jednim treningom, pred ovaj meč još jedan. Za sve je potrebno vreme, košarka u Evroligi je takva da nemate mnogo vremena za trening. Pričamo sa njima, radimo, niko ne radi namerno na pravljenju grešaka. Na početku sezone smo dobili tri teška meča, teška, Milano, Efes, Baskonija. Večeras je bilo kako je bilo. Nastaviću da radim kao i do sada, neki igrači razumeju, dolaze da pričaju sa mnom svaki put. Tako je kako je. Šta još, osim da im i dalje verujem.

Nastavio je da priča o radu sa malim brojem treninga.

- Ne znam, da li je ovo žalba, ovo je realnost. Samo pričamo o nečemu što je očigledno. Za igrače nije lako, imaju Evroligu sa 20 timova, 38 utakmica plus Prvenstvo i Kup. Ne znam kako je u Grčkoj, kod nas je tu i domaći šampionat, koji se završio na kraju juna. Morate da startujete poslednjeg meseca avgusta. ELPA kaže samo 35 dana, za to vreme, tri dana za medicinske provere, dva obaveze prema Evroligi. 30 dana imate i mečeve i da ih odmorite, imaju i pravo na to. Zamislite na to, neke povrede isto. Cele pripreme sam igrao sa jednim visokim igračem. Start Evrolige, dva beka nedostaju, nemamo Karlika, lidera tima, pleja. Šta da uradite, morate da radite na način na koji je moguće, pričate više kada god imate mogućnost.

- Posle Dubaija, ja sam ih direktno sa leta odveo da gledaju video i rekao sam im da odrade 20 minuta treninga, ubedio sam ih da je to dobro za nas. To je samo 20 minuta, da budemo bolji na treningu sutra. Oni moraju da odmore takođe, nisam ja ko će gurati. Ja nemam ništa od toga. Komplikovano je, ali svima je isto. Sada, klubovi koji imaju bolji roster i više igrača im je lakše. Ako brojite, neki timovi imaju skoro 20 igrača, ali ne pričam... 20 vrlo dobrih igrača, ali se ne žalim, ja sam srećan mojim timom, nastaviću da im verujem, težak je period. Zadovoljan sam kako smo odigrali i borili se, greške su greške, nadam se da će jednog dana razumeti i da će biti bolje za nas - rekao je Obradović.

BONUS VIDEO: