Slušaj vest

Teško je oteti se utisku da su navijači Partizana pre utakmice u Pireju strahovali od "debelog" minusa, a posle meča prokljinjali sudbinu što se ona nije i desila.

1/9 Vidi galeriju Olimpijakos - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Nekako bi lakše podneli takav poraz, nego onaj po scenariju iz petka uveča. Crno-beli su 37-38 minuta imali sve u svojim rukama, ali kombinacijom sopstvenih grešaka i sudijskih odluka, sve su prosuli.

A, najteže je kada vam neko ugasi nadu.

Četvrti uzastopni poraz i 18. mesto na tabeli zvuči kao najgora noćna mora. Situacija tim gora što se, pored poraza, na traci ređaju i povrede.

Kada je igra u pitanju, teško je pronaći nešto čime bi Željko Obradović potpuno bio nezadovoljan.

Promašeni ziceri tokom meča, ako je dobro beleženo bilo ih je osam, gde se posebno izdvaja kontra tri na jedan, su posebna priča. I plod su svakako psihologije, a ne košarke.

Međutim, neoprostivo je dopustiti rivalu čak 15 ofanzivnih skokova. Jeste Olimpijakos poznat po tome, ali previše je. Nilikina, koji u Partizanu ukupno nije imao tri skoka, crno-belima je tri puta ispred nosa uhvatio loptu.

Partizan je kompletirao centarsku liniju, pa sa te strane nema opravdanje. Mora da napravi od svog reketa bunker ukoliko želi da se umeša u borbu za plej-of.

No, veče na tradicionalno teškom terenu u Pireju nije skroz crno. Ima itekako razloga za optimizam.

Crno-beli su većim delom utakmice sjajno igrali u odbrani, o čemu govori 12 osvojenih lopti, ili lošiji procenat šuta za dva poena domaćeg tima.

Vidi se veća energija igrača na terenu, što je bila jedna od osnovnih zamerki do sada.

I, konačno, vidi se da Nik Kalates polako preuzima konce ekipe u svoje ruke. Pravi plej, kakav je nedostajao Partizanu.

Povreda prvog pleja Karlika Džonsa ostavila je tim bez lidera. Upravo je Grk taj koji je uneo potrebno smirenje na obe strane terena. Grk možda ne donosi poene, ali donosi "oči" koje vide saigrače u napadu, ali i slabe tačke rivala u napadu.

Pred Partizanom je nedelja istine. Novo duplo kolo, u kome prvo dolazi Monako, a zatim sledi gostovanje Asvelu. Dve pobede značajno bi popravile krvnu sliku Partizana. U suprotnom... možda bi teži rezovi bili najbolje rešenje.