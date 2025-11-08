Slušaj vest

Košarkaši Partizana doživeli su bolan poraz od Olimpijakosa u Pireju (80:71).

I pored toga što su vodili skoro čitav meč, crno-beli su odigrali katastrofalnu završnicu, te je grčka ekipa stigla do pobede. Na kraju je taj trijumf bio i ubedljiv, a preokret je pokrenuo bivši igrač Partizana, Nikola Milutinov.

Sjajan je bio centar Olimpijakosa, ali je ono što je svima upalo u oko njegovo ponašanje pri svakom dobrom potezu koji je napravio. Milutinov je burno proslavljao poene, ali i ključnu blokadu, te su navijači Partizana ostali u šoku jer je Nikola svojovremeno prve ozbiljnije košarkaške korake napravio upravo u crno-belom dresu.

Da stvar bude gora, pobrinula se Evroliga, koja je objavila snimak radovanja Nikole Milutinova uz opis "energija".

Izazvali su pravi haos na mrežama ljudi iz Evrolige, te se Milutinov našao na žestokom udaru. Neki su se zapitali kako to da Nilikina koji je proveo samo godinu dana u klubu ima veće poštovanje za Partizan od Milutinova, dok su drugi, čije tvitove možete naći na profilu Evrolige na društvenoj mreži "X", a mi ih nećemo prenositi, brutalno napali srpskog centra, psovali ga, te mu čak i pripretili.

Nikola Milutinov nije bio jedini na udaru, već su se korisnici društvenih mreža okomili na još nekog - sudije! Arbitri su se našli na meti žestokih kritika zbog odnosa slobodnih bacanja koje je izveo Olimpijakos (31) naspram onih koje je izveo Partizan (5). Pogledajte neke od tvitova:

Šta je rekao Milutinov?

Posle utakmice, Nikola Milutinov dodatno je iznervirao navijače Partizana kada je pohvalio pristalice Olimpijakosa.

- Najvažnija je pobeda, ali moramo da ulazimo u svaki meč borbeno. Hvala navijačima koji su mi skandirali ime večeras - rekao je on i dodao so na ranu Grobarima.

