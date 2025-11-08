Slušaj vest

Košarkaši Partizana doživeli su bolan poraz od Olimpijakosa u Pireju.

Bili su u egalu crno-beli tokom tri četvrtine, veći deo meča su i vodili, a onda su odigrali katastrofalno u poslednjem periodu i izgubili su sa 80:71.

Olimpijakos - Partizan

Suđenje je bilo diskutabilno i kriterijum arbitara definitivno nije bio isti što dokazuje podatak da su košarkaši Olimpijakosa izveli 31 slobodno bacanje naspram samo pet koliko je izveo Partizan.

Ipak, ni sudije ne bi pomogle Olimpijakosu da su crno-beli pogađali zicere i to iz nemogućih pozicija. Čak pet neverovatnih zicera promašili su košarkaši Partizana i na taj način dali su vetar u leđa timu iz Pireja da stigne do preokreta.

Na Instagram stranici "trikornepenal_" pojavio se snimak pet situacija koje su mogle u potpunosti da promene tok utakmice i da dotuku ekipu Olimpijakosa. Pogledajte i vi sami kako je to izgledalo:

