Poraženi su košarkaši Partizana od Olimpijakosa u Pireju (80:71) i pored toga što su tokom većeg dela meča igrali veoma kvalitetno i bili u rezultatskom egalu, pa čak i plusu.

Na kraju je pobeda otišla u ruke crveno-belih iz Pireja, a Partizan je upisao i četvrti vezani poraz u Evroligi i ovo je definitivno situacija koja može da zabrine.

Posle utakmice Olimpijakosa i Partizana priča se o diskutabilnom suđenju, radovanju Nikole Milutinova protiv bivšeg kluba, kao i promašenim zicerima košarkaša crno-belih. Ipak, biće reči i o jednom potezu Željka Obradovića koji može u rubriku verovali ili ne.

Željko Obradović na meču Olimpijakos - Partizan Foto: Starsport

Naime, srpski igrači iz Partizana nisu na terenu proveli nijedan sekund protiv Olimpijakosa.

Kapiten Vanja Marinković, koji bi sigurno igrao, nije otišao u Grčku zbog lakše povrede, dok je trener Željko Obradović odlučio da ne ukaže priliku Alekseju Pokuševskom, Arijanu Lakiću i Mitru Bošnjakoviću, koji su sve vreme bili na klupi. Van stroja je od početka sezone i Mario Nakić, tako da su crno-bele u Pireju predvodili stranci. Nažalost, nisu uspeli da odvedu Partizan do pobede...

OLYMPIACOS-PARTIZAN_62.JPG
Nik Kalates na meču Olimpijakos - Partizan
Nikola Milutinov.jpg
Željko Obradović

Željko Obradović, Partizan, Hapoel Izvor: Kurir