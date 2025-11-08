Na kraju je pobeda otišla u ruke crveno-belih iz Pireja, a Partizan je upisao i četvrti vezani poraz u Evroligi i ovo je definitivno situacija koja može da zabrine.

Kapiten Vanja Marinković, koji bi sigurno igrao, nije otišao u Grčku zbog lakše povrede, dok je trener Željko Obradović odlučio da ne ukaže priliku Alekseju Pokuševskom, Arijanu Lakiću i Mitru Bošnjakoviću, koji su sve vreme bili na klupi. Van stroja je od početka sezone i Mario Nakić, tako da su crno-bele u Pireju predvodili stranci. Nažalost, nisu uspeli da odvedu Partizan do pobede...