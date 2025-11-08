POTEZ ŽELJKA OBRADOVIĆA O KOM BRUJI SRBIJA! Svi su u šoku - podatak iz rubrike verovali ili ne!
Poraženi su košarkaši Partizana od Olimpijakosa u Pireju (80:71) i pored toga što su tokom većeg dela meča igrali veoma kvalitetno i bili u rezultatskom egalu, pa čak i plusu.
Na kraju je pobeda otišla u ruke crveno-belih iz Pireja, a Partizan je upisao i četvrti vezani poraz u Evroligi i ovo je definitivno situacija koja može da zabrine.
Posle utakmice Olimpijakosa i Partizana priča se o diskutabilnom suđenju, radovanju Nikole Milutinova protiv bivšeg kluba, kao i promašenim zicerima košarkaša crno-belih. Ipak, biće reči i o jednom potezu Željka Obradovića koji može u rubriku verovali ili ne.
Naime, srpski igrači iz Partizana nisu na terenu proveli nijedan sekund protiv Olimpijakosa.
Kapiten Vanja Marinković, koji bi sigurno igrao, nije otišao u Grčku zbog lakše povrede, dok je trener Željko Obradović odlučio da ne ukaže priliku Alekseju Pokuševskom, Arijanu Lakiću i Mitru Bošnjakoviću, koji su sve vreme bili na klupi. Van stroja je od početka sezone i Mario Nakić, tako da su crno-bele u Pireju predvodili stranci. Nažalost, nisu uspeli da odvedu Partizan do pobede...
BONUS VIDEO: