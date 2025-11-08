Bivši košarkaš Partizana Uroš Triufunović pred povratkom.
DOGOVOR NA POMOLU! Vraća se Uroš Trifunović!
Srpski košarkaš Uroš Trifunović nalazi se na izlaznim vratima u Makabiju iz Tel Aviva.
Srpski krilni igrač je prošlog leta stigao u izraelski klub nakon odlične sezone u turskom Tofasu, ali ove sezone je u Evroligi zabeležio samo jednu utakmicu, provodeći tri minuta na terenu protiv Anadolu Efesa.
Uroš Trifunović Foto: Starsport©, Petar Aleksić
Kako se navodi, Trifunović je blizu povratka u Tursku, ali ne u ekipu Tofaša, već u Turk Telekom.
Prelazak predstavlja priliku za srpskog reprezentativca da dobije više minuta i vrati kontinuitet koji mu je nedostajao u Makabiju iz Tel Aviva.
