Srpski košarkaš Uroš Trifunović nalazi se na izlaznim vratima u Makabiju iz Tel Aviva.

Srpski krilni igrač je prošlog leta stigao u izraelski klub nakon odlične sezone u turskom Tofasu, ali ove sezone je u Evroligi zabeležio samo jednu utakmicu, provodeći tri minuta na terenu protiv Anadolu Efesa.

Kako se navodi, Trifunović je blizu povratka u Tursku, ali ne u ekipu Tofaša, već u Turk Telekom.

Prelazak predstavlja priliku za srpskog reprezentativca da dobije više minuta i vrati kontinuitet koji mu je nedostajao u Makabiju iz Tel Aviva.

