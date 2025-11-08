- Bila je čast nositi dres Partizana i predstavljati tako istorijski klub i košarkašku kulturu, te doneti još jednu titulu za tim. Želim da zahvalim mojim saigračima, trenerima i naravno navijačima za svaku podršku tokom sezone. Zauvek ću pamtiti igranje u Areni pred vama. Iako moje putovanje nastavlja na drugom mestu, sa sobom nosi uspomene i iskustva iz Beograda. Želim klubu i navijačima sve najbolje - napisao je bivši košarkaš Virtusa i moskovskog CSKA na društvenim mrežama.