Srpski košarkaš i povremeni reprezentativac, Uroš Trifunović, otpušten je od strane Makabija iz Tel Aviva.

Izraelski klub je objavio kratko saopštenje u kojem je istaknuto da Srbin više nije deo ekipe.

Uroš Trifunović Foto: Starsport©, Petar Aleksić

- Uroš Trifunović je otpušten od strane Makabija iz Tel Aviva. Klub igraču želi sve najbolje - stoji u kratkoj objavi Makabija.

Podsetimo, Makabi je prethodno završio pojačanje u vidu Ifea Lundberga, doskorašnjeg člana Partizana.

