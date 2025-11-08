Zvanično!
to je to
NAKON DOGOVORA SA LUNDBERGOM! Usledio otkaz, klub potvrdio!
Slušaj vest
Srpski košarkaš i povremeni reprezentativac, Uroš Trifunović, otpušten je od strane Makabija iz Tel Aviva.
Izraelski klub je objavio kratko saopštenje u kojem je istaknuto da Srbin više nije deo ekipe.
Uroš Trifunović Foto: Starsport©, Petar Aleksić
Vidi galeriju
- Uroš Trifunović je otpušten od strane Makabija iz Tel Aviva. Klub igraču želi sve najbolje - stoji u kratkoj objavi Makabija.
Podsetimo, Makabi je prethodno završio pojačanje u vidu Ifea Lundberga, doskorašnjeg člana Partizana.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši