Nekadašnji NBA superstar Kenet Farid postaće novi član Panatinaikosa.

To je potvrdio trener Panatinaikosa Ergin Ataman:

- Sutra se nadamo da će biti u Atini. Posle lekarskih pregleda, ako bude spreman, pokušaćemo da ga koristimo duplom kolu - rekao je Ataman.

Kako je objasnio, Farid dobija garantovan ugovor za dva meseca, a posle toga ćemo odlučiti da li ostaje sa nama ili ne. Dakle, 35-godišnji centar donosi sa sobom ogromno iskustvo iz NBA lige, gde je odigrao skoro 500 utakmica.

Kenet Farid je u Evropi debitovao 2021. godine potpisom za moskovski CSKA, dok je prethodne sezone briljirao u Italiji. Na 19 nastupa za Ređo Emiliju beležio je prosečno 8,3 poena i 7,2 skoka, dok je u Ligi šampiona imao proseke od 9,9 poena i 7,9 skokova na deset odigranih utakmica.

