Slušaj vest

Čeka se povratak Alekse Avramovića na teren, kao i povratak Džanana Muse, ali Dubai želi još pojačanja pred nastvak sezone usled slabijeg početka u Evroligi.

Ekipa iz Emirata je pred potpisivanjem ugovora sa Metom Rajanom.

Ovaj krilni igrač je do sada nastupao za Boston, Lejkerse, Minesotu, Pelikanse, Nikse, a trebalo bi da potpiše ugovor do kraja sezone.

U NBA ligi je odigrao 82 meča, ali nije imao zapažene partije. Prošle sezone je u Niksima imao 1.5 poena i 0.4 skoka u 3.6 minuta po meču.

Dubai ima dva meča kod kuće u duplom kolu Evrolige, prvi protiv Crvene zvezde, drugi protiv Žalgirisa.

Kurir sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: