Met Rajan je blizu prelaska u Dubai
POJAČANJE
DUBAI DOVODI NBA ASA PRED MEČ PROTIV ZVEZDE! Bivši igrač Bostona i Lejkersa blizu dolaska u Emirate!
Slušaj vest
Čeka se povratak Alekse Avramovića na teren, kao i povratak Džanana Muse, ali Dubai želi još pojačanja pred nastvak sezone usled slabijeg početka u Evroligi.
Ekipa iz Emirata je pred potpisivanjem ugovora sa Metom Rajanom.
Ovaj krilni igrač je do sada nastupao za Boston, Lejkerse, Minesotu, Pelikanse, Nikse, a trebalo bi da potpiše ugovor do kraja sezone.
U NBA ligi je odigrao 82 meča, ali nije imao zapažene partije. Prošle sezone je u Niksima imao 1.5 poena i 0.4 skoka u 3.6 minuta po meču.
Dubai ima dva meča kod kuće u duplom kolu Evrolige, prvi protiv Crvene zvezde, drugi protiv Žalgirisa.
Kurir sport / Sportske.net
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši