Slušaj vest

Čeka se povratak Alekse Avramovića na teren, kao i povratak Džanana Muse, ali Dubai želi još pojačanja pred nastvak sezone usled slabijeg početka u Evroligi.

Ekipa iz Emirata je pred potpisivanjem ugovora sa Metom Rajanom.

Ovaj krilni igrač je do sada nastupao za Boston, Lejkerse, Minesotu, Pelikanse, Nikse, a trebalo bi da potpiše ugovor do kraja sezone.

U NBA ligi je odigrao 82 meča, ali nije imao zapažene partije. Prošle sezone je u Niksima imao 1.5 poena i 0.4 skoka u 3.6 minuta po meču.

Dubai ima dva meča kod kuće u duplom kolu Evrolige, prvi protiv Crvene zvezde, drugi protiv Žalgirisa.

Kurir sport / Sportske.net

Ne propustiteEvroligaSTOTKA HAPOELA U SARAJEVU: Izraelci na pogon Vasilija Micića srušili Dubai i izjedačili se na vrhu tabele sa Crvenom zvezdom
Dimitris Itudis, Vasa Micić
EvroligaDUBAI PAO POSLE DRAME: Valensija slavila u uzbudljivom finišu! Pobede Milana i Bajerna
KK Dubai
EvroligaEVROLIGA STIŽE U SARAJEVO! Dubai povukao neobičan potez! Evo o čemu se radi!
ZVEZDA-DUBAI_47.JPG
KošarkaNOVI POTPIS U DUBAIJU! Nesvakidašnji potez kluba iz Emirata: Košarkaš pauzira do kraja sezone zbog povrede, a oni mu produže ugovor!
Mamadu Žaite

 BONUS VIDEO:

KK Crvena zvezda, Delije, Evroliga, Arena, Žalgiris Izvor: Kurir