Slušaj vest

Naime Evans je još prošle sezone dogovorio saradnju sa Olimpijakosom ali je zbog kidanja ligamenata kolena mora da se načeka na debi.

1/4 Vidi galeriju Kinan Evans Foto: Starsport

Tačno 533 dan kasnije upisao je prve zvanične minute protiv Karditsua i impresionirao.

"Nisam očekivao da će ovako dobro da prođe. Sanjao sam o ovoj utakmici dugo. Sjajan je osećaj doprineti timu. Nadam se da će ovo biti najgora utakmica koju ću odigrati. Želim da gradim na ovome", rekao je Evans i dodao:

"Ludo je čuti taj broj, jer sam svaki dan pokušavao da idem korak napred. Nisam želeo da razmišljam previše unapred. Imao sam veliku podršku, podsećali su me da bolji dani dolaze. Ovo sve čini vrednim".

Evans je utakmicu završio sa 15 poena, 5 asistencija i samo jednim promašajem iz igre, a efikasniji od njega je bio samo Tajler Dorsi sa 19 poena.