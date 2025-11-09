Slušaj vest

Košarkaši Monaka pobedili su Sen Kanten 92:84 u meču šampionata Francuske.

Ekipa Vasilisa Spanulisa napravila je trijumfalnu uvertiru pred dolazak u Beograd na gostovanje Partizanu u 10. kolu Evrolige - utorak 20.30.

Monako - Partizan Foto: EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

Monako je do trijumfa vodio Metju Strazel sa21 poenom, Eli Okobo je pomogao sa 14, David Mišino postigao je 12, a jedan manje Žoan Begaren.

Srpski košarkaš Nemanja Nedović zabeležio je devet poena i pet asistencija, dok je Nikola Mirotić dao osam poena.

Trener Monaka Vasilis Spanulis odlučio je da odmori Majka Džemsa i Danijela Tajsa pred put u Beograd.

