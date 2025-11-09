Monako slavio u šampionatu Francuske pred put u Beograd.
biće vrelo
ODMORNI MONAKO STIŽE NA NOGE PARTIZANU: Crno-bele čeka novi važan meč u Evorligi!
Slušaj vest
Košarkaši Monaka pobedili su Sen Kanten 92:84 u meču šampionata Francuske.
Ekipa Vasilisa Spanulisa napravila je trijumfalnu uvertiru pred dolazak u Beograd na gostovanje Partizanu u 10. kolu Evrolige - utorak 20.30.
Monako - Partizan Foto: EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
Vidi galeriju
Monako je do trijumfa vodio Metju Strazel sa21 poenom, Eli Okobo je pomogao sa 14, David Mišino postigao je 12, a jedan manje Žoan Begaren.
Srpski košarkaš Nemanja Nedović zabeležio je devet poena i pet asistencija, dok je Nikola Mirotić dao osam poena.
Trener Monaka Vasilis Spanulis odlučio je da odmori Majka Džemsa i Danijela Tajsa pred put u Beograd.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši