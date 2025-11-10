Slušaj vest

Doskorašnji košarkaš Partizana Ife Lundberg novi je igrač Makabija iz Tel Aviva, saopštio je danas izraelski klub.

Lundberg (30), koji je u subotu sporazumno raskinuo ugovor sa Partizanom nakon što nije bio u ;sastavu crno-belih ni na jednoj utakmici ove sezone, je potpisao ugovor sa Makabijem do kraja sezone i priključiće se izraelskom timu nakon predstojećeg "duplog kola" Evrolige.

"Srećni smo što smo Ifea Lundberga doveli u Makabi. On je odličan bek, sa mnogo iskustva u Evroligi, sposobnostima i kvalitetom. Može nam pomoći u mnogim aspektima, uključujući i odbranu, i poseduje elemente koji su nam zaista potrebni", naveo je trener Makabija Oded Kataš, a preneo sajt kluba.

1/13 Vidi galeriju Ife Lundberg Foto: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović, EPA Andrej Cukić, IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Michele Nucci/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia, Starsportphoto

Danski bek je u Evroligi prošle sezone u proseku beležio 7,9 poena, tri asistencije i 2,2 skoka za ekipu crno-belih.

Pre dolaska u Partizan je u Evroligi nastupao i za Virtus i CSKA Moskvu, dok je u sezoni 2021/22 odigrao i četiri utakmice za Finiks u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

"Veoma sam uzbuđen što ću se pridružiti Makabiju iz Tel Aviva. To je jedan od najcenjenijih i najstrastvenijih klubova u Evropi. Svaki put kada sam igrao u Tel Avivu osetio sam ogromnu energiju koja dolazi od navijača i atmosfere u areni. Jedva čekam da budem deo toga, da se takmičim i da dam sve od sebe", rekao je Lundberg.

Makabi zauzima pretposlednje, 19. mesto na tabeli Evrolige sa dve pobede i sedam poraza, dok je u izraelskom prvenstvu drugi sa skorom 5/0.