Dubai i Crvena zvezda u utorak od 17 časova igraju meč 10. kola Evrolige, a poznato je gde možete gledati direktan prenos ove utakmice
EVROLIGA
CRVENO-BELI ŽELE NASTAVAK SERIJE: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Dubai - Zvezda
Slušaj vest
Crvena zvezda je u velikom naletu i ostvarila je sedam vezanih pobeda u Evroligi.
Poslednji u nizu pao je Panatinaikos, a četa Saše Obradovića želi da nastavi seriju i to na teškom gostovanju Dubaiju (utorak, 17.00).
Crvena zvezda - Panatinaikos Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Vidi galeriju
Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice možete pratiti u lajv-blogu na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na televiziji Arena Sport Premium 1.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...
Anketa
Ko će slaviti u meču Dubai - Crvena zvezda?
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši