Slušaj vest

Crvena zvezda je u velikom naletu i ostvarila je sedam vezanih pobeda u Evroligi.

Poslednji u nizu pao je Panatinaikos, a četa Saše Obradovića želi da nastavi seriju i to na teškom gostovanju Dubaiju (utorak, 17.00).

1/15 Vidi galeriju Crvena zvezda - Panatinaikos Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice možete pratiti u lajv-blogu na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na televiziji Arena Sport Premium 1.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa Ko će slaviti u meču Dubai - Crvena zvezda? Dubai 100% Crvena zvezda 0%

BONUS VIDEO: