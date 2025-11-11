Slušaj vest

Crvena zvezda je u velikom naletu i ostvarila je sedam vezanih pobeda u Evroligi.

Poslednji u nizu pao je Panatinaikos, a četa Saše Obradovića želi da nastavi seriju i to na teškom gostovanju Dubaiju (utorak, 17.00).

Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice možete pratiti u lajv-blogu na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na televiziji Arena Sport Premium 1.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa

Ko će slaviti u meču Dubai - Crvena zvezda?

