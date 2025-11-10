Slušaj vest

Crno-beli će u utorak od 20.30 časova biti domaćini ovom timu u 10. kolu Evrolige.

Monako stiže u Beograd sa učinkom od šest pobeda i tri poraza, dok će Partizan pokušati da prekine niz od četiri izgubljene utakmice, odnosno da dođe do četvrtog trijumfa i ostane na šest izgubljenih utakmica.

- Igramo protiv ekipe koja je izuzetno kvalitetna, godinama igraju zajedno, a pojačanjima od prošle godine doveli su drugog centra iz Partizana. Izuzetno borbenog igrača koji je prisutan u odbrani. Imaju i Mirotića. Snaga te ekipe je u spoljnim igračima, Džejms ima izvanrednu sezonu. To su najbitnije stvari za njihovu igru, moramo da zaustavimo te njihove kreatore. Treba da igramo odbranu kao u Pireju veliki deo utakmice. Izuzetno su napadački jaki, ali imaju i specijalce u odbrani - rekao je Željko Obradović.

Upitan je trofejni stručnjak o rezultatskoj krizi.

- Najbolje za jedan tim su pobede. Mogu da kažem da smo igrali dobro tri poslednje utakmice. Sezona je takva da nemamo vremena da tugujemo i da se previše radujemo, radimo u istom ritmu i ponašamo se kao pred svaki sledeći meč. Ovoga puta je to Monako, analizirali smo poslednju četvrtinu protiv Olimpijakosa. Sve odluke i karte utakmice koje su pokazale da nisu bile dobre radili su igrači kod kojih je morala da bude lopta, igrači kao što su Vašington, Sterling i Milton. Nema zamerki, videli su oni sebe na videu i posle meča su pričali sa mnom. Žao im je i svesni su kako smo odigrali i koliko smo imali veliku šansu da pobedimo u Pireju. Najbolji lek za situaciju o kojoj smo jeste da pobedimo.

Bruno Fernando i Nik Kalates su nedavno stigli u Partizan.

- Uvek je problem kad igrač dođe u toku sezone, treba vreme. Adaptacija im je lakša i poznaju me. Kalates je neko ko razume igru, ima inteligenciju. I sa njim dosta pričam i ako vam dođe igrač tokom sezone i mora da igra preko 30, onda morate da zamislite kakva je situacija. Milton nije bio mesec dana u timu, inteligentan je, imam maksimalno poverenje u njega. Bruno je problem što ga koristimo i na četiri i na pet, onda nije lako da se sve zapamti. Kad je on na parketu, pokušavam da pojednostavim napad. Odbrana je već nešto drugo. Sve je u redu kada je u pitanju želja i rad. Sezona je takva da nemate vremena da radite. Protiv Dubaija smo gledali meč, posle je bilo povuci-potegni da li se trenira, posle teškog puta. Ali sam uspeo da ih ubedim makar 20 minuta.

Zdravstveno stanje u ekipi?

- Situacija u timu je da se juče na treningu dobio udarac u rame, Lakić. Na sreću, nije ozbiljno, ali do jutros su rekli morovanje i neće biti u timu. Marinković je povređen, neće biti ni sutra u timu. Oseća se bolje, ali nedovoljno da trenira i igra. Što se tiče Pokuševskog, ne postoji nijedna druga odluka sem one koja je najvažnija, a to je da isključivo vodim računa o interesu tima. Moja procena je tu. Igra dobro, ponaša se dobro, igraće kao i svi ostali.

Pričao je i o Džabariju Parkeru i spekulacijama da su u klubu nezadovoljni njegovim igrama. Pojavila se čak i informacija da postoji želja da se prekine saradnja sa njim.

- Postoje ljudi koji su sposobni da objasne neke stvari. Jedna od stvari je upravo to – društvene mreže i tehnološka era. Da je to izuzetno pogubno za svakog čoveka. A onda zamislite za igrača koji razmišlja o tome. Mene to ne zanima i pokušavam da se isključim iz toga. Kad bih se bavio time, imalo bi negativan uticaj na moj posao. Informacije koje mi trebaju nalazim na drugi način. Na sajtove i mreže ne mogu i ne želim da utičem. Imate mišljenja koji će da kažu sve najbolje i sve najgore za Parkera. On je igrač koji daje sve od sebe na treningu. Da li je mogao bolje za tim, mislim da jeste - poručio je Željko Obradović.

