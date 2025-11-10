Slušaj vest

Crveno-beli će u utorak od 17 časova gostovati novajliji u Evroligi u okviru 10. kola ovog takmičenja.

- Moramo da se borimo 40 minuta. Oni su možda najbolji tim Evrolige što se tiče forme. Zato je važno da budemo spremni za fizičku borbu svih 40 minuta. Rade sve, idu na skok, igraju čvrstu odbranu. Moramo da uradimo isto. Da odgovorimo fizičkom igrom, da iskoristimo talenat i borimo se za pobedu - rekao je Petrušev.

1/6 Vidi galeriju Filip Petrušev u dresu Crvene zvezde Foto: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul / imago sportfotodienst / Profimedia, www.kkcrvenazvezda.rs, Starsport/Srđan Stevanović

Crveno-beli imaju učinak 7:2, a ekipa iz Ujedinjenih Arapskih Emirata 3:6.

- Svi njihovi igrači idu na ofanzivni skok. Svi se trude da igraju jaku odbranu. Ako uspemo sve to da kontrolišemo, da kupimo skokove, trčimo i imamo isti broj poseda, nadam se da ćemo talentom doći do pobede - poručio je Petrušev koji je prošle sezone nosio crveno-beli dres.

