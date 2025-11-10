Slušaj vest

Košarkaš Efesa Pi Džej Doužer odsustvovaće sa terena od četiri do šest nedelja zbog povrede butine, saopštio je danas turski klub.

"Nakon utakmice koju smo odigrali juče protiv Bešiktaša, kod Pi Džeja Doužera je otkrivena povreda drugog stepena na zadnjem delu desne butine, a njegovo lečenje je odmah započeto. Naš lekar Ugur Diličikik je izjavio da će naš igrač biti odsutan sa terena od četiri do šest nedelja", piše u objavi turskog kluba na društvenoj mreži X.

Bivši igrač Partizana u Evroligi ove sezone u proseku beleži 10 poena, 2,6 skokova, 2,1 asistenciju i jednu ukradenu loptu za ekipu Efesa.

1/7 Vidi galeriju Pi Džej Doužer Foto: Starsport©, Petar Aleksić, Starsport

On je u utakmici prethodnog kola Evrolige protiv Olimpije iz Milana bio najefikasniji igrač Efesa sa 34 poena, čime je postavio svoj lični rekord po broju postignutih poena u toku jednog meča tog međunarodnog klupskog takmičenja.

Efes, koji sa klupe predvodi srpski trener Igor Kokoškov, zauzima 16. mesto na tabeli Evrolige sa tri pobede i šest poraza, dok je u turskom prvenstvu drugi sa skorom 6/1.