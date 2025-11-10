Slušaj vest

Evroliga je potvrdila ovu odluku, pa aktuelni vicešampion Evrope do daljnjeg neće imati pravo da prijavljuje pojačanja u svom sastavu.

"Komisija za kontrolu upravljanja (MCC), nezavisna komisija koja preispituje finansijske rezultate klubova i njihovu usklađenost sa relevantnim propisima, uputila je postupak Finansijskom panelu protiv AS Monaka, zbog kršenja članova 32.a), 32.c) i 32.d) Disciplinskog kodeksa Evrolige, u vezi sa dospelim obavezama, nedostavljanjem potrebne dokumentacije i nedostatkom saradnje“ stoji u saopštenju, a u nastavku su izrečene sankcije:

"Do konačne odluke o ovom pitanju, Finansijski panel je uveo privremenu meru kojom se zabranjuje AS Monaku da registruje nove igrače i trenere. Ova mera stupa na snagu odmah“.

Pod teretom ove zabrane, košarkaši Monaka stižu u Beograd, gde ih očekuje duplo kolo Evrolige.

Prvo će na megdan Partizanu, a samo dva dana kasnije odmeriće snage i sa Crvenom zvezdom.