"Igramo protiv veoma dobrog tima, iskusnog, koji se oslanja na fizikalnost. Imali su niz od sedam utakmica, promenili su trenera, novi im je dao energiju. Znamo kako da se pripremimo za ovaj meč. Znamo da će biti veoma izazovno igrati protiv njih, ali i mi imamo kvalitet i znamo šta treba da uradimo da bismo ih pobedili. Košarka je igra detalja i na mnogim gostovanjima smo imali priliku da pobedimo zbog sitnih detalja koji su odlučii utakmice. Jedan posed, jedno trčanje nazad, takve male stvari su velike ako hoćete da se utakmice završe u vašu korist. Moraćemo da budemo fokusirani 40 minuta", kazao je Avramović pred sutrašnju utakmicu.