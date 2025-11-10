KO POZNAJE CRVENU ZVEZDU, AKO NE ALEKSA AVRAMOVIĆ... Reprezentativac Srbije najavio okršaj sa crveno-belima! Zna šta Dubai mora da uradi ako želi da pobedi!
Košarkaše Dubaija u utorak od 17 sati očekuje evroligaški meč protiv Crvene zvezde, a pred tu utakmicu oglasio se srpski reprezentativac Aleksa Avramović.
Bivši košarkaš Partizana, a sada Dubaija, veoma dobro poznaje tim sa Malog Kalemegdana.
"Igramo protiv veoma dobrog tima, iskusnog, koji se oslanja na fizikalnost. Imali su niz od sedam utakmica, promenili su trenera, novi im je dao energiju. Znamo kako da se pripremimo za ovaj meč. Znamo da će biti veoma izazovno igrati protiv njih, ali i mi imamo kvalitet i znamo šta treba da uradimo da bismo ih pobedili. Košarka je igra detalja i na mnogim gostovanjima smo imali priliku da pobedimo zbog sitnih detalja koji su odlučii utakmice. Jedan posed, jedno trčanje nazad, takve male stvari su velike ako hoćete da se utakmice završe u vašu korist. Moraćemo da budemo fokusirani 40 minuta", kazao je Avramović pred sutrašnju utakmicu.
Prvobitne prognoze ukazivale su da bi srpski plejmejker na teren mogao da se vrati tek početkom naredne godine, ali to se dogodilo znatno ranije.
"Učinili su sjajan posao i vratili me na teren ranije nego što je trebalo. Zaista sam im zahvalan. Srećan sam što igram za ovaj klub i što imam priliku da doprinosim pobedama ovog tima", zaključio je Avramović.
Aleksa se povredio pre početka sezone kada mu je prilikom rutinskog istezanja fizioterapeut povredio ligamente kolena.