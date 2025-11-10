Slušaj vest

Košarkaški klub Fenerbahče našao se u nezavidnoj situaciji pred nastavak sezone, jer će u narednim nedeljama biti lišen usluga jednog od svojih najvažnijih igrača, Skotija Vilbekina.

Kako su saopštili iz istanbulskog kluba, iskusni bek osetio je bol u desnom kolenu, a detaljni pregledi otkrili su edem u hrskavici, zbog čega ga čeka pauza od najmanje mesec dana.

- Nakon bolova koje je osetio, Vilbekin je pregledan i otkriven je edem u hrskavici desnog kolena, a lečenje je započeto - stoji u saopštenju Fenera.

To automatski znači da Vilbekin neće biti u sastavu turskog velikana za duel 12. kola Evrolige protiv Partizana, koji se igra 21. novembra u beogradskoj „Areni“.

Partizan - Fenerbahče Foto: @starsport

Vilbekin je ove sezone u najjačem evropskom takmičenju beležio u proseku devet poena po meču, a njegov izostanak biće značajan udarac za Fenerbahče, koji trenutno zauzima 13. mesto na tabeli Evrolige sa učinkom od četiri pobede i pet poraza.

Ne propustiteKošarkaOSTVARILE SE NAJCRNJE SLUTNJE: Čuveni košarkaš u suzama iznet sa terena! Klub se oglasio i otkrio užasnu vest!
profimedia-0916520601.jpg
KošarkaNEVEROVATNO! OBOREN NEGATIVNI REKORD NA FAJNAL FOR TURNIRU! Borili se za titulu, a jedan od najboljih igrača odigrao KAO AMATER!
vilbekin.jpg
KošarkaMONSTRUOZNA PARTIJA ZVEZDINOG VOJNIKA PROTIV FENERA: Kako je tihi i skromni Stefan Lazarević u džep stavio Skotija Vilbekina?!
zvezdafenerbahce-120.jpg
KošarkaNOVI PROBLEMI ZA FENER: Vilbekin dve nedelje van terena zbog povrede kolena
fenerpartizan.jpg

Povreda košarkaša Brendona Bostona Izvor: Arena 2 Premium