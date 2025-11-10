Slušaj vest

Košarkaški klub Fenerbahče našao se u nezavidnoj situaciji pred nastavak sezone, jer će u narednim nedeljama biti lišen usluga jednog od svojih najvažnijih igrača, Skotija Vilbekina.

Kako su saopštili iz istanbulskog kluba, iskusni bek osetio je bol u desnom kolenu, a detaljni pregledi otkrili su edem u hrskavici, zbog čega ga čeka pauza od najmanje mesec dana.

- Nakon bolova koje je osetio, Vilbekin je pregledan i otkriven je edem u hrskavici desnog kolena, a lečenje je započeto - stoji u saopštenju Fenera.

To automatski znači da Vilbekin neće biti u sastavu turskog velikana za duel 12. kola Evrolige protiv Partizana, koji se igra 21. novembra u beogradskoj „Areni“.

Vilbekin je ove sezone u najjačem evropskom takmičenju beležio u proseku devet poena po meču, a njegov izostanak biće značajan udarac za Fenerbahče, koji trenutno zauzima 13. mesto na tabeli Evrolige sa učinkom od četiri pobede i pet poraza.